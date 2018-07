Infomédiaire Maroc – Depuis sa création en 2014, la Fondation Phosboucraa a placé un programme d’amélioration de l’accès aux services base de santé des populations des Régions du Sud au cœur de ses actions.

Les quatre dernières années ont en effet vu l’institution, qui porte l’engagement sociétal du groupe OCP dans les Régions du Sud du Maroc, organiser 16 caravanes et campagnes médicales qui ont touché un total de plus de 41 875 patients.

Au programme de ces interventions figurent les consultations médicales, analyse et radiologies, distribution de médicaments, distribution de lunettes et actes chirurgicales. Les opérations chirurgicales à date d’aujourd’hui sont au nombre de 5 647 actes.

La plus récente de ces opérations est en cours (du 25 juin au 4 juillet 2018). Il s’agit d’une campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus. L’objectif est de réaliser 4 000 actes de dépistage à Laâyoune et 2500 actes à Boujdour. A noter que cette action fait suite à une première intervention datant de 2016, année qui a connu le don de deux unités mobiles de mammographie et 2 échographes.

Dans un souci d’inclusion de toutes les parties-prenantes, il a été décidé de tenir, pour la première fois dans ce genre d’opérations, une formation de deux jours destinée au staff médical des villes de Laâyoune et de Boujdour.

Elle cible 35 médecins, infirmiers(ières) et techniciens(iennes) de santé et vise le renforcement des capacités personnel de santé des Régions du sud en matière de maitriser des technologies et des techniques de dépistage afin de rendre ce type de soin accessible et de qualité pour les habitants des Régions du sud.

Des opérations à large spectre visant le plus grand nombre de bénéficiaires des plus vulnérables

La campagne de dépistage des cancers féminins en cours est un exemple de la priorisation des actions de santé par la Fondation Phosboucraa. Cet intérêt se traduit par l’adoption d’une approche globale visant des actions dites à large spectre dont l’objectif est de toucher le plus grand nombre d’habitants des Régions du Sud.

Ceci se matérialise d’abord par une large répartition géographique, puisque les différentes opérations de santé menées par la Fondation depuis 2015 ont concerné 9 villes de la région réparties sur tout le territoire pour une couverture maximale : Guelmim, Bouizakarne, Tata, Assa, Es-Smara, Tan Tan, Loutiya, Laayoune, Sidi Ifni et Dakhla.

Ensuite, ces différentes opérations mettent un point d’honneur à adopter divers modes d’intervention, alliant aussi bien le curatif que le préventif. Ont été ainsi organisées, sur les 4 dernières années, des caravanes multidisciplinaires, des campagnes de sensibilisation et des journées médicales de sensibilisations et de dépistage. Autant d’actions qui ont pour objectif à la fois de guérir, dépister, prévenir et sensibiliser.

