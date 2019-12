La Commission chargée de l’activation du Fonds de soutien à l’encouragement de la représentativité des femmes s’est réunie, ce mardi au siège du ministère de l’Intérieur à Rabat.

Présidée par le wali, secrétaire général du ministère de l’Intérieur, Mohamed Faouzi, cette réunion a été consacrée à l’examen des moyens de renforcer la représentativité de la femme à travers l’amélioration de son accès aux différentes institutions représentatives du Royaume et suivant une approche stratégique basée sur le travail à moyen et long terme dans le but de renforcer les capacités représentatives des femmes et de faciliter leur intégration dans la vie électorale locale, régionale et nationale.

Créé en 2009 conformément aux Hautes Orientations Royales, le fonds de soutien à l’encouragement de la représentativité des femmes est un mécanisme qui s’assigne pour objectif de renforcer les capacités des femmes en vue de faciliter leur intégration dans la vie politique et électorale nationale.

Ce mécanisme, l’un des principaux utilisés pour atteindre la parité prévue par l’article 19 de la Constitution de 2011, est composé de représentants de département gouvernementaux, de partis politiques et de la société civile.

Dans une déclaration à la presse en marge de cet événement, la représentante du parti authenticité et modernité au sein de la Commission, Zakia Mrini, a indiqué que la commission s’attèle à faire croître le nombre de femmes au sein des institutions représentatives au Royaume à travers l’examen des conditions et moyens de financement des projets portés par les partis politiques et des associations œuvrant dans le domaine des droits de la femme.

Ces projets doivent avoir pour objectifs de renforcer les capacités et de soutenir les femmes potentiellement candidates aux élections, a-t-elle ajouté.

« Notre rôle est d’examiner les dossiers de ces institutions et partis politiques, tout en assurant le suivi de leur travail en vue d’améliorer la représentativité de la femme et d’atteindre la parité », a souligné Mrini.

Par le passé, la Commission a également préparé une série de formations visant à faciliter l’intégration des femmes élues, tout en répartissant ce soutien au niveau de toutes les régions du Maroc afin de permettre à toutes les femmes de jouir du droit de participer à la vie politique, qui est un droit garanti par la constitution, a-t-elle rappelé.

Pour sa part, Lhoussaine Oussoukl, président de l’association l’oasis verte pour le développement et la démocratie à Ouarzazate, a relevé que l’ordre du jour porte sur les projets de la 8ème édition de l’appel à projets visant à soutenir et à encourager la représentativité politique des femmes.

Il s’agit notamment d’examiner les moyens d’améliorer les cahiers de charges des associations, ainsi que la stratégie de la Commission au niveau du traitement des demandes présentées par les associations et partis politique pour l’année 2020, a ajouté Oussoukl.

Depuis sa création, le Fonds, dont le budget est de 10 millions de dirhams par an, a lancé sept appels d’offre ayant permis de financer plus de 350 projets dans les différentes régions du Royaume