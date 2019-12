Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, et le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy, ont présidé ce 3 décembre 2019 au siège du Qualipole Alimentation de l’Agropole de Béni Mellal, la cérémonie d’ouverture de la journée de promotion de l’investissement dans les industries agroalimentaires dans la région de Béni Mellal Khénifra, en présence du Wali de la Région de Béni Mellal Khénifra, du Président du Conseil Régional Béni Mellal Khénifra et d’un nombre important d’élus locaux, de représentants des professionnels du secteur et des établissements publics.

Organisée par le ministère de l’agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, en partenariat avec le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique, la Wilaya de la Région et la société d’aménagement SAPINO, cette journée a pour objectif de présenter les potentialités de la Région et l’offre en matière d’infrastructures, de financement et d’appui de l’Etat pour accompagner les investisseurs en industries agroalimentaires