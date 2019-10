Le Maroc accueillera le premier observatoire maritime pleinement opérationnel en Afrique du Nord. Il s’inscrit dans le cadre d’un projet financé par l’Union européenne et intitulé ODYSSEA, qui intègre des réseaux de systèmes d’observation et de prévision sur tout le bassin méditerranéen, couvrant à la fois la haute mer et la zone côtière.

Le nouvel observatoire de la mer au Maroc sera situé dans le parc national d’Al Hoceima et devrait être lancé le 29 octobre lors de la troisième assemblée générale du projet ODYSSEA.