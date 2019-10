Le président du Centre de la mémoire commune pour la démocratie et la paix (CMCDP), Abdessalam Boutayeb, a reçu, vendredi soir à Séville, le Prix « Emilio Castelar » dans la catégorie « internationale » pour son militantisme en faveur de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés.

Cette distinction a été remise à Boutayeb par le journaliste et historien espagnol Rafael Guerrero, lors de la 9ème cérémonie de remise des prix annuels « Emilio Castelar », tenue au Real Alcazar de Séville, en présence de plusieurs personnalités du monde de la politique, de la culture, de l’art et des médias. Et dans une allocution de circonstance, Boutayeb a dédié ce prix à tous les militants de la défense des droits de l’homme au Maroc ayant contribué à la réussite de la réconciliation et au processus démocratique dans le Royaume.