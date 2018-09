Infomédiaire Maroc – Pour sa première édition en Afrique, le Forum International des Fonds Souverains, qui s’est tenu à Marrakech du 18 au 21 septembre 2018, a été salué comme un événement majeur et une réussite exemplaire !

Au programme : plus de 200 participants, parmi lesquels des représentants des institutions financières les plus importantes au monde et des directeurs des plus grands fonds souverains, tous membres de l’International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), un réseau mondial qui gère 80 % des actifs souverains de la planète.

Organisée par l’IFSWF et le fonds souverain Ithmar Capital, la rencontre a permis de saluer le rôle du Royaume du Maroc en Afrique, conformément à lavision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et de confirmer l’intérêt et le potentiel du continent auprès des grands investisseurs mondiaux.

Rédaction Infomédiaire