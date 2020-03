L’Office des Changes a annoncé, ce lundi, une contribution de 15 millions de dirhams (MDH) au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19), mis en place sur instructions du Roi Mohammed VI.

Le directeur de l’Office des Changes, ainsi que l’ensemble du personnel de l’Office des Changes annoncent, pour leur part, leur adhésion à la contribution audit Fonds, indique-on auprès de l’Office des Changes.

Cette initiative s’inscrit en droite ligne avec l’élan de solidarité et la mobilisation nationale pour endiguer la propagation du Covid-19, relève-on de même source.

En marge de cette contribution, l’Office des Changes réitère son engagement à assurer la continuité des services rendus à ses usagers, préservant ainsi l’économie nationale contre les répercussions de cette crise sanitaire.