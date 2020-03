L’Office des Changes acte sa solidarité et annonce sa contribution au Fonds pour la Gestion du Covid 19 avec une enveloppe de 15 millions de dirhams.



Un élan de solidarité sans égal pour faire face aux dépenses sanitaires exceptionnelles et soutenir les secteurs économiques sinistrés par la crise.



Au même titre, l’ensemble des moyens humains et matériels de cet Etablissement seront mobilisés afin d’assurer la continuité des services rendus à ses usagers.



« Cette décision a été prise par l’Office des Changes, en signe de contribution à l’effort de solidarité nationale pour appuyer l’Etat marocain dans ses actions de lutte contre la propagation du virus et pour limiter l’impact de la pandémie sur l’économie nationale » indique l’Office des Changes.