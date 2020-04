Le Groupe CMA CGM, spécialisé dans le transport maritime et de la logistique, a annoncé, mercredi, une contribution de 1,6 million de dirhams (MDH) au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

“CMA CGM et Somaport, terminal portuaire historique de Casablanca et filiale du Groupe CMA CGM, apportent un soutien à hauteur de 1,6 MDH au Fonds spécial créé sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI pour vaincre la pandémie de Covid-19 au Maroc”, indique un communiqué de l’armateur.

Le Groupe a également mis à disposition des autorités marocaines deux conteneurs, transformés en unités de proximité d’accueil et traitement des orientations des urgences pour les hôpitaux de la région de Inezgan Ait Melloul et de Souss Massa, poursuit le communiqué, notant que ces conteneurs viennent renforcer les capacités d’accueil et de prise en charge des patients atteints de Covid-19.

Le Groupe se dit en outre pleinement engagé pour assurer la protection de ses collaborateurs dans cette période de crise sanitaire, soulignant que les équipes de CMA CGM et Somaport se mobilisent chaque jour pour garantir le transport et l’acheminement logistique des biens et produits de première nécessité.