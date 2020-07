Selon le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus, qui a connu un fort élan de solidarité inédit de la part du peuple marocain, a permis de mobiliser plus de 33 milliards de dirhams (MMDH), dont 10 MMDH alloués par le budget général de l’Etat, 1,5 MMDH sous forme de contribution des budgets des Régions et 21,5 MMDH de dons injectés par les institutionnels, le secteur privé et les citoyens.

Benchaâboun a relevé que les engagements des dépenses au titre de ce Fonds ont totalisé 25 milliards de dirhams (MMDH), dont 18 MMDH débloquées à ce jour (2 MMDH pour l’acquisition de matériels et équipements médicaux nécessaires à la lutte contre la pandémie et 16 MMDH pour financer les mesures de soutien prises par le Gouvernement dans le cadre du comité de veille économique CVE).

En outre, un montant de 2 MMDH a été alloué à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) dans le cadre des indemnités du mois de juin des salariés déclarés et une enveloppe de 5 MMDH a été consacrée à la Caisse Centrale de Garantie pour appuyer les mécanismes de garantie au profit des entreprises, a t-il ajouté, notant que les dépenses du Fonds décaissées à ce jour ont permis l’octroi d’aides financières au profit d’environ 900.000 salariés déclarés à la CNSS et à 5,5 millions manages opérant dans l’informel, dont 45% en milieu rural.

Il a également évoqué les mesures prises pour alléger les charges sociales, fiscales et financières des entreprises et faciliter leur accès au financement afin de soutenir leurs trésoreries et les aider à honorer leurs engagements financiers, et ce dans le but de préserver les emplois et renforcer de leur résilience face aux conséquences de la crise, notant à cet égard, que l’opérationnalisation du dispositif “Damane Oxygène” a profité à plus de 45.000 petites et moyennes entreprises pour un montant dépassant les 17 MMDH.