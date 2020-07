“J’exhorte l’ensemble des partenaires sociaux et le secteur privé à engager un dialogue responsable autour des défis économiques et sociaux relatifs à la sortie de la crise, à oeuvrer sérieusement pour la mise en place d’un pacte collectif qui place l’intérêt suprême de la patrie au dessus de toute autre considération et à consentir tout l’effort nécessaire pour surmonter cette conjoncture exceptionnelle et gagner le pari de la préservation des emplois. Il est important de tirer les enseignements de cette crise sanitaire, de privilégier l’intérêt suprême de la nation et d’orienter l’intelligence collective de l’ensemble des acteurs y compris le gouvernement, le parlement, les collectivités territoriales, le secteur privé et les partenaires sociaux vers l’élaboration de mécanismes à même de permettre de transcender les conséquences négatives de cette crise”.

Mohamed Benchaâboun, M inistre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration