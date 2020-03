Le ministère de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ainsi que tous les organismes qui en dépendent ont annoncé, mardi, une contribution de 60 millions de DH au Fonds spécial dédié à la lutte contre la pandémie de Coronavirus.

Cette contribution a été faite en faveur du Fonds spécial, mis en place en exécution des instructions du Roi Mohammed VI afin de faire face aux effets de l’épidémie du Covid-A, par le biais notamment du groupe Al-Omrane, l’association des œuvres sociales de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire national, et l’association des œuvres sociales de l’Habitat et de la politique de la ville, souligne un communiqué du ministère.

En outre, les secrétaires généraux du ministère, l’Inspecteur général, le chef et les membres du Cabinet, les directeurs centraux, les inspecteurs régionaux, les directeurs des établissements de formation supérieure relevant du ministère, les directeurs des agences urbaines placées sous sa tutelle, et la directrice de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine ont décidé d’offrir un mois de salaire au profit du Fonds spécial, marquant dans un élan patriotique leur attachement aux valeurs de citoyenneté et de solidarité.

Selon le communiqué, une telle contribution s’inscrit dans le cadre des efforts nationaux déployés sous la sage conduite de SM le Roi pour faire face au nouveau Coronavirus et contenir ses répercussions négatives. Elle intervient aussi dans le droit fil de la campagne de solidarité visant à collecter les dons en tant que levier permettant d’endiguer les effets de l’épidémie, avec l’impact tant bénéfique qui en découle pour aller au-delà de la situation actuelle.