L’Ordre national des ingénieurs géomètres topographes (ONIGT) a annoncé avoir fait don de 1.090.000 DH au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

“Les ingénieurs géomètres-topographes (IGT) ne sauront rester à l’écart de l’élan de solidarité qui permet à ce jour au Maroc de gérer au mieux cette crise”, indique jeudi un communiqué de l’ONIGT, soulignant que cette initiative intervient en soutien à la campagne nationale de lutte contre le Covid-19, menée sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI.

En outre, les instances de l’ordre expriment leur soutien à leurs partenaires publics durant cette crise, et entreprennent une série de mesures pour atténuer les difficultés qui impactent le secteur et les écosystèmes dans lesquels les IGT interviennent.

“L’ordre a mis en place dès le 16 mars 2020 le Comité des présidents des conseils de l’ONIGT, chargé de la coordination au niveau des régions, et le comité de veille et de crise de l’ordre chargé de définir le plan d’action à mettre en place pendant et après la crise”, a affirmé le président de l’ordre Khalid Yousfi cité dans le communiqué.

Il a également relevé que le plan d’action établi à partir de diverses enquêtes lancées auprès des IGT se fixe comme objectif la prévention d’une crise sociale et le risque de fermeture de cabinets d’ingénieurs géomètres.

Selon la même source, le comité de veille et de crise, en collaboration avec des experts, a livré un premier rapport prenant en compte les différentes sollicitations des IGT, alertant l’ONIGT sur leur future situation difficile suite à l’arrêt de leur activité.

L’ONIGT a d’autre part mis en place le “Kit de continuité de l’activité” regroupant toutes les mesures annoncées par le Comité de veille économique (CVE) du gouvernement et celles du Comité de veille de l’ordre “https://kitca.onigtevents.ma/kit/index.html”.