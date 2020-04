Un total de 94 684 demandes de ménages ramédistes au niveau de la préfecture de Salé ont reçu un avis favorable pour percevoir les aides financières attribuées par le Fonds spécial de gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Les bénéficiaires de cette aide ont été informés par SMS, indique la cellule du régime RAMED de la préfecture, relevant que 1.851 demandes ont été rejetées après vérification par les services compétents.

L’opération d’aide aux ménages ramédistes et à ceux qui n’ont plus de revenus à cause du confinement se poursuit toujours au niveau des guichets automatiques bancaires (GAB) et des bureaux de poste, dans les différentes villes du Royaume.

Le Comité de veille économique (CVE) avait décidé de traiter en deux phases la question du secteur informel impacté par le confinement obligatoire, à savoir une première dédiée aux ménages Ramedistes et une deuxième qui concerne l’octroi d’aides aux non-ramedistes opérant dans l’informel.

Cette aide de subsistance est servie par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), créé sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.