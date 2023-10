Les travaux des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) ont débuté, ce lundi à Marrakech, avec la participation de l’élite économique et financière mondiale pour débattre des grands enjeux liés notamment aux politiques de financement, à la croissance économique et au changement climatique.

Intervenant à cette occasion, Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib, a annoncé que 12 milliards de DH de dons ont été collectés à ce jour par le Fonds 126 mis en place pour la gestion des conséquences du séisme d’Al-Haouz.

A noter que Marrakech vibrera, une semaine durant, au rythme de réunions auxquelles prendront part plus de 12.000 participants venus des quatre coins du monde, dont environ 4.500 représentants des 190 délégations officielles conduites par les ministres des Finances et les gouverneurs des Banques centrales.