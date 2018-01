Infomediaire Sport– Le Fédération royale marocaine de football (FRMF) a conclu, ce jeudi au centre national de football de Maâmoura, un accord de partenariat et de coopération avec la Fédération du Soudan de football dans le domaine d’échange d’expériences et de formation des cadres.

Signé par Fouzi Lekjaâ, président de la FRMF, et Hassan Mohamed Abdellah Barqou, membre du Conseil d’administration de la fédération soudanaise et président du comité des équipes nationales, vise à échanger les expériences et à contribuer au développement du football dans les deux pays, notamment dans les domaines de la formation technique et de l’arbitrage, indique la FRMF dans un communiqué.

L’accord prévoit également la programmation de matchs amicaux entre les deux pays toutes catégories confondues (A, locaux, équipe olympique, sélection féminine).

Rédaction Infomediaire.