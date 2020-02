Intervenant lors de la séance d’ouverture de la journée d’études sur le développement des compétitions et des infrastructures footballistiques en Afrique

tenue samedi au Complexe Mohammed VI de football à Salé, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a émis une proposition sur la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui devrait, selon lui, être disputée une fois tous les quatre ans, dans le but de la rendre commercialement viable et attrayante à l’échelle mondiale, d’autant que la compétition génère actuellement des revenus 20 fois inférieur à ceux de l’Euro.

“Dans un nouveau format, les revenus de la CAN pourraient être multipliés par cinq ou six, faisant de la compétition africaine une grand-messe du football mondial”, a justifié Infantino.