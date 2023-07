Plusieurs clubs européens, notamment l’italien Inter de Milan, finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions, et l’anglais Tottenham, sont sur les traces de l’international marocain Yassine Bounou, portier de FC Séville, a rapporté, lundi, le quotidien sportif espagnol « AS ».

« A FC Séville, on sait que les offres sérieuses pour Yassine Bounou, destiné à quitter le club cet été, ne vont pas tarder à se succéder », écrit le journal spécialisé.

« L’Inter Milan est l’un des clubs qui ont mis le portier marocain à l’ordre du jour. Tottenham est également intéressé alors que tant d’autres ont sollicité des informations sur la situation de Bounou », fait valoir la publication.

Les dirigeants du club vont exiger au moins 20 millions d’euros pour libérer Bounou, indique le journal, relevant que les négociations vont être engagées prochainement avec les équipes intéressées.

« Bounou, 32 ans, est devenu l’un des meilleurs gardiens du continent, comme en témoignent sa troisième place au prix The Best, son brio à la Coupe du monde et son rôle décisif dans le septième sacre européen de Séville en Ligue Europa », commente le média espagnole.

Arrivé en Espagne en 2012 en provenance du Wydad Casablanca, le gardien de but des Lions de l’Atlas a joué pour l’équipe réserve de l’Atlético Madrid et au Real Saragosse, avant de rejoindre Gérone en 2016. Bounou est sous contrat avec FC Séville jusqu’en 2025.