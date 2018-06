Infomédiaire Sport – Une 1ère au Maroc, un rendez-vous 100% football ! Le Morocco Mall célèbre la qualification des Lions de l’Atlas à la Coupe du Monde 2018 en ouvrant les portes du Football FanZone by NRJ, du 16 juin au 15 juillet 2018. Ce concept a été imaginé pour rassembler supporters et amateurs autour de cet événement qui fera vibrer le coeur des Marocains.

La Fanzone, étalée sur une superficie de plus de 4 000 m2, offrira aux visiteurs une multitude d’activités et d’animations centrées sur le football. L’animation phare de cet évènement sera la diffusion en direct de l’ensemble des matchs de la Coupe du Monde 2018 sur des écrans géants (6×4 mètres) avec des showcases prévus à chaque fin de match.

L’univers du football étant à l’honneur, les visiteurs pourront également découvrir plusieurs animations et activités prévues pour répondre aux goûts et aux attentes des petits et des grands.

Plusieurs espaces sont conçus pour se dépenser, jouer, se défier et laisser libre cours à son

imagination :

• Espace activités physiques : babyfoot humain (6×12 m), snooker football, tir au but, terrain de mini foot et bubble foot, structures de jeux gonflables pour jeunes enfants…)

• Espace gaming : stations de jeux arcade sur le thème football, musée du jeu vidéo, salle d’arcade rétro, consoles rétro, gaming souk.

• Espace réalité virtuelle & Motion gaming : réalité virtuelle, motion gaming.

Pour l’occasion, NRJ délocalisera au sein de la Fanzone des commentateurs sportifs en live ainsi que des émissions radio sportives spéciales Coupe du Monde.

Un espace restauration est également disponible pour les envies gourmandes.

