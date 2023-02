Dans le cadre de son programme annuel, la Direction technique nationale (DTN) effectue, du 27 février au 2 mars, une visite à la Ligue de Souss-Massa et ses clubs affiliés pour examiner la méthode de son travail technique et pédagogique, et de rapprocher la ligue de la philosophie, des orientations et de l’action de la DTN.

Prendront part aux activités de cette visite de terrain de la DTN les clubs du Hassania Agadir, Olympique Dcheira, Amal Tiznit, Najah Souss, Rajaa Agadir, Chabab Houara, Municipalité Ait Melloul, Adrar Souss, Ittihad Taroudant, Ajial El Guerdane, Kasbah Mazzar, Mouloudia Al Jorf, Hilal Tarrast, Najm Anza et Fath Inezgane.

La Direction technique nationale a effectué le 24 janvier dernier, une visite similaire à la Ligue du Grand Casablanca, afin d’accompagner les clubs et d’échanger les expériences avec leur staff technique.