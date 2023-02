Ce tableau de bord fait état d’une domination du secteur du Commerce avec une part de 36,32%, suivi du bâtiment et travaux publics (BTP) et activités immobilières (17,65%), des services divers (17,64%), des transports (8,7%), des industries (7,27%), des hôtels et restaurants (6,46%), du secteur des technologies d’information et de communication (2,61%), de l’agriculture et pêche (2,26%) et des activités financières (1,09%).

Par forme juridique, les entreprises créées sont à 61,8% des sociétés à responsabilité limitée à associé unique (SARL-AU), 37,8% des SARL, 0,3% des sociétés anonymes (SA) et à 0,1% des sociétés en nom collectif (SNC). Par région, Casablanca-Settat s’accapare 25.995 créations, devant Tanger-Tetouan-Al Hoceima (13.519), Rabat-Salé-Kénitra (12.138), Marrakech-Safi (9.246) et Fès-Meknès (6.969), Souss-Massa (6.285), l’Oriental (5.514), Laâyoune-Sakia El Hamra (4.478), Béni Mellal-Khénifra (3.337), Drâa-Tafilalet (2.479), Dakhla-Oued Eddahab (2.331) et Guelmim-Oued Noun(981), fait savoir l’OMPIC.