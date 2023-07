Rabat s’apprête à accueillir l’édition 2023 du championnat du monde scolaire de football. Trente nations seront représentées sur le sol marocain lors de cette compétition organisée du samedi 22 au lundi 31 juillet par l’International School Sport Federation (ISF) pour un total de cinquante équipes féminines et masculines en lice.

Le calendrier de la compétition est tel que suit:

Phase de poules : du dimanche 23 au mardi 25 juillet 2023

: du dimanche 23 au mardi 25 juillet 2023 Quarts de finale : mercredi 26 juillet 2023

: mercredi 26 juillet 2023 Demi-finales : jeudi 27 juillet 2023

: jeudi 27 juillet 2023 Finale : vendredi 28 juillet 2023

Au programme également de ce championnat du monde 2023, une journée culturelle (samedi 29 juillet) et une journée éducative (dimanche 30 juillet).

Pour rappel, A l’issue du tirage au sort effectué il y a quelques semaines, l’équipe scolaire marocaine des garçons (A) a été logée dans le groupe C, avec l’Angleterre (B), le Mexique (B) et le Bénin, tandis que la sélection nationale (B) évoluera dans le groupe G, aux côtés de la Tchéquie, du Pérou et du Nigeria.

Chez les filles, l’équipe nationale (A), évoluera dans le groupe D avec l’Ouganda, le Chili et l’Angleterre, tandis que la sélection (B) jouera dans le groupe C contre le Brésil, le Kirghizistan et le Mali.