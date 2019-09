Le bureau de Ford à Casablanca a élargi son champ d’action pour englober la gestion des opérations en Afrique subsaharienne en plus de l’Afrique du Nord.

Et dans ce cadre, Achraf El Boustani et Hajar Dinar ont été nommés, respectivement, Directeur général et Directeur des Communications de Ford pour l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne.

Le siège régional de Ford à Casablanca va jouer, désormais, un rôle clé dans le déploiement de la stratégie de Ford en Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, en collaborant avec 47 pays pour soutenir l’activité et favoriser une croissance rentable.