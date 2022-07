Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a indiqué lundi que la superficie totale touchée par les feux de forêt survenus dans plusieurs régions du Royaume a atteint 10.300 hectares. En réponse à des questions orales à la Chambre des représentants sur « les causes et les répercussions des incendies de forêt survenus dans certaines régions du Maroc », Sadiki a noté que la superficie qui était menacée d’être complètement ravagée par les flammes est de presque 123.000 hectares, ajoutant que les incendies ont failli toucher dans la région de Larache, des habitations de plus de 5.200 familles, et que 35 douars étaient menacés.

Le ministre a en outre assuré que les incendies sont maîtrisés jusqu’à présent, à l’exception d’un feu de forêt qui s’est déclaré ce lundi après-midi au niveau de la commune de Tazrout et qui est pris en charge par des avions « Canadair », notant qu’il existe certains foyers dans les zones touchées qui éclatent de temps à autre mais qui sont contenus grâce à la rapidité des interventions terrestres et aériennes nécessaires, dont la priorité absolue est la préservation de la vie des intervenants et des populations locales.

Il a, à cette occasion, salué les efforts des équipes de lutte contre les incendies de forêt appartenant aux divers secteurs et institutions centrales, provinciales, régionales et locales, qui ont travaillé avec discipline, professionnalisme, étroite coordination et rapidité, et selon une stratégie bien tracée pendant plus de 8 jours successifs, afin d’assurer l’efficacité des interventions aériennes et terrestres contre les incendies.

Ils sont au total 4.200 éléments des Eaux et forêts, de la Protection civile, des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, des forces auxiliaires et des autorités locales, des agents de la Promotion nationale ainsi que des volontaires, appuyés par des camions de pompiers, des citernes à eau, des véhicules d’intervention rapide, des ambulances, des engins et des bulldozers qui ont contribué à circonscrire les incendies.

Sadiki a également évoqué l’intervention de cinq avions canadair relevant des Forces Royales Air, de huit avions « Turbo-Trash » et d’hélicoptères appartenant à la Gendarmerie Royale, ajoutant que des « drones » appartenant à l’Agence Nationale des Eaux et Forêts ont été utilisés pour la première fois afin de surveiller les foyers d’incendie et fixer les priorités des interventions aériennes et terrestres après examen et analyse des images infrarouges.

Dans le même contexte, il a souligné que le Maroc dispose d’un Centre national de gestion des risques climatiques forestiers et d’un plan national intégré de lutte contre les incendies de forêt approuvé par tous les partenaires institutionnels, et qui tient compte de tous les facteurs à l’origine des feux, en s’appuyant sur des interventions de terrain efficaces basées sur une approche proactive de détection et d’alerte précoce pour tous les intervenants.

Il a précisé que ce plan s’articule autour de deux axes, le premier concerne le domaine de la prévision et de la prévention, tandis que le second porte sur la lutte contre les incendies et les secours.

Le premier axe, a-t-il dit, dépend de l’allocation de fonds nécessaires pour financer les programmes annuels, assurer les équipements et les moyens à même de réduire les départs de feu, collecter les données et de les stocker dans un système d’information dédié à l’élaboration de cartes des feux de forêt constamment mises à jour qui identifient les zones les plus exposées aux risques d’incendie en collaboration avec la Direction Générale de la Météorologie, et la mise en place de programmes annuels de sensibilisation de la population locale aux conséquences des incendies.

Quant au deuxième axe, il est basé sur l’intervention en coordination continue avec les différents partenaires concernés, et à travers plusieurs niveaux selon la vitesse de propagation des flammes, à travers la mobilisation d’équipes d’intervention rapide au niveau terrestre et aérien, appuyées par les avions relevant des Forces Royales Air et de la Gendarmerie Royale spécialement équipés pour lutter contre les incendies, avec l’identification des priorités stratégiques sur le terrain afin de préserver la santé et la sécurité des intervenants et protéger la vie de la population locales et ses biens ainsi que le milieu naturel.

En application des Hautes Directives Royales, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch avait présidé, vendredi dernier à Rabat, la cérémonie de signature d’une convention cadre pour la mise en œuvre d’une série de mesures urgentes visant à atténuer l’impact des récents incendies sur l’activité agricole et les forêts, et à apporter un soutien aux populations locales touchées, d’un coût de 290 millions de dirhams.

Cette convention, qui vise l’atténuation de l’impact des incendies survenus courant juillet 2022 sur la population, comprend la prise de différentes mesures, à court et moyen termes, en vue d’apporter un soutien à la population pour la réfection des habitations touchées qui ont été recensées par les autorités publiques, de lancer notamment des opérations de reforestation sur quelque 9.330 hectares.

La convention porte également sur la création de 1.000 opportunités d’emploi supplémentaires dans la Région de Tanger-Tétouan- Al Hoceima, dédiées aux personnes touchées et aux membres de leurs familles pour travailler dans les chantiers du programme Awrach.