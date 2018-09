Infomediaire Maroc – A l’occasion de son 30ème anniversaire, le Groupe HEM se diversifie et s’apprête à lancer, pour la 1ère fois, une filière ingénierie à Casablanca dans un 1er temps (BAC+5) et ce, soit à partir de la rentrée 2018 soit à partir de la rentrée 2019, le dossier étant encore en cours d’autorisation.

HEM dispose aujourd’hui d’une expertise forte en termes de construction de programmes, d’ingénierie pédagogique, d’un réseau élargi de professeurs et d’une grande capacité à attirer les meilleurs talents et ce, quel que soit leur domaine (management, économie, ingénierie,

droit, langues…

Cette filière (BAC +5) sera constituée d’un 1er cycle en ingénierie de 3 ans avec prépa intégrée et d’un 2ème cycle de 2 ans avec différentes spécialités. Elle sera consacrée à l’ingénierie informatique avec, en visée, les spécialités suivantes¬:

• Développement Web et Mobile

• Réseaux et Cloud Computing

• Digital Business & Big Data

• Intelligence Artificielle

Fidèle à son état d’esprit, HEM souhaite donner à son cursus ingénierie une grande dimension managériale et de culture générale, incluant également une partie importante de développement personnel de l’étudiant et de travail des soft skills et de communication¬; ce qui se trouve être là un des points forts de la pédagogie de HEM depuis 1988 et un point de différenciation majeure dans cette filière ingénierie, visant ainsi à former ce que HEM aime appeler des «¬man’ingénieurs¬» aussi bien capables d’être bons d’un point de vue technique que d’un point de vue management, communication et ouverture d’esprit¬; des profils dont le marché de l’emploi marocain a aujourd’hui grandement besoin.

Rédaction Infomediaire.