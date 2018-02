Infomédiaire Maroc – L’Université internationale de Rabat (UIR) et la Fédération marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR) ont signé une convention de partenariat dans le but de renforcer leurs liens de coopération dans de nombreux domaines, notamment celui de la formation continue.

Ainsi, l’UIR va accompagner la FMSAR à travers l’organisation de conférences et manifestations scientifiques, la formation continue, le développement national et international, et les stages et insertion des lauréats. Par ailleurs, l’université va déployer des programmes de formation spécialisée en assurance, dont une licence professionnelle en ‘‘Gestion et Conseil en Assurance’’, un certificat en ‘‘Vente & gestion de la relation client’’, un certificat en ‘‘Management et leadership’’, et une formation courte en ‘‘Management des risques’’.

Rédaction Infomédiaire