Infomédiaire Maroc – La région de Casablanca-Settat et la province chinoise de Hubei ont signé, mardi à Casablanca, une convention cadre portant sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de l’enseignement et de la formation professionnelle.

Cette convention, signée par le président du conseil de la région Mustapha Bakkoury et la vice-gouverneur de la province Chen Anli, porte sur les jumelages entre les établissements des différents cycles d’enseignement et de la formation professionnelle, les échanges éducatifs et pédagogiques et la circulation des enseignants, des étudiants et des cadres administratifs.

Les deux parties s’engagent à promouvoir l’organisation commune de rencontres scientifiques, les échanges en matière de recherche et de développement, l’apprentissage des langues et les publications académiques conjointes pour les établissements de l’enseignement supérieur.

Au cours de la cérémonie de signature, Bakkoury a indiqué que ce partenariat devra déboucher sur des conventions thématiques entre les différents établissements d’enseignement et de formation professionnelle, précisant que l’accord, d’un durée de 5 ans, entrera en vigueur dès son adoption par le conseil de la région.

Il a expliqué que la région de Hubei, dont la population avoisine les 60 millions, se distingue par la qualité de l’enseignement supérieur (130 universités), la qualité de la recherche scientifique et agronomique, l’essor de l’industrie automobile, qui offrent de fortes opportunités de partenariats.

De son côté, Chen Anli a mis l’accent sur l’importance majeure de cette convention de partenariat, rappelant l’existence d’un grand potentiel à exploiter en matière de coopération dans les deux régions.

La région de Hubei est déterminée à renforcer davantage la dynamique de coopération avec la région de Casablanca-Settat dans plusieurs autres domaines, a-t-elle assuré.

