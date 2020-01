Un mouvement est initié par la Formule 1 d’organiser de plus en plus d’épreuves chaque année. Si leur nombre était auparavant limité (sans obligation) à 21, il y aura en effet 22 courses en 2020.

Et dès 2021, le règlement accordera même jusqu’à 25 Grands Prix la même saison. D’autres projets pourraient donc voir le jour. L’on sait que la ville de Miami se dit très intéressée par l’idée d’accueillir la Formule 1. D’autres pistes traînent du côté de Londres, ou Marrakech, ces deux villes ayant accueilli la Formule E, en plus du WTCR pour la 3ème plus grande ville marocaine.

En attendant, 2020 verra le retour du Grand Prix des Pays-Bas, à Zandvoort, alors que la Formule 1 ne compte toujours aucune course en Amérique Centrale. La piste de Panama est donc à explorer.

A suivre !