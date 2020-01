Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de sa stratégie de développement, l’Office national des chemins de fer (ONCF) a annoncé l’extension de l’offre « Al Atlas » pour couvrir les lignes de Khouribga et Safi. Lancé en novembre 2018 sur l’axe Fès-Casablanca-Marrakech et étendu en mars 2019 à la région du Nord et de l’Oriental, le concept sera ainsi généralisé sur l’ensemble des lignes ferroviaires conventionnelles à partir du 1er janvier 2020.

Les lignes ferroviaires Khouribga et Safi profiteront de tous les avantages de l’offre « Al Atlas » et bénéficieront des mêmes standards de qualité que l’ensemble des lignes. Outre le confort amélioré grâce à la réservation systématique garantissant une place assise en 1ère et 2ème classe, les voyageurs bénéficieront d’une nouvelle grille de correspondance permettant une connexion plus fluide vers toutes les villes desservies, notamment Marrakech, El Jadida, Rabat, Fès, Oujda et Nador ainsi qu’à destination de Tanger via les trains Al Boraq