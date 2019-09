Organisée pour la 1ère fois en Afrique en 2016 en tant qu’événement vitrine de la COP22 à Marrakech, la Formule E (Grand Prix automobile 100% électrique) avait marqué les esprits avec ses bolides silencieux, et ses invités people comme Leonardo Di Caprio ou le Prince Albert de Monaco.

Et si Marrakech avait réussi depuis à préserver sa place dans le prestigieux calendrier annuel de la Formule E, aux côtés de villes tel que Paris, New York, Berlin, Riyad ou encore Mexico, voilà que le Maroc ne figure pas dans le calendrier de la prochaine saison, récemment dévoilé par la Fédération Internationale Automobile (FIA), et ce faute de tour de table financier adéquat.

Ce sera sans doute une perte importante pour la ville ocre, habituée à accueillir chaque janvier cette grand-messe des énergies renouvelables dans le sport automobile.