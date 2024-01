Le ministère de l’Équipement et de l’Eau a appelé l’ensemble des usagers des routes à faire preuve de prudence et de vigilance, en prévision des fortes rafales de vent avec chasse-sables locales, attendues mardi et mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume.

Dans un communiqué, le ministère appelle « tous les usagers des routes à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la faible visibilité, voire son absence dans ces conditions météorologiques » et ce suite au bulletin d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie (DGM) prévoyant de fortes rafales de vents avec chasse-poussières locales dans plusieurs provinces du Royaume.

Il s’agit des provinces d’Assa-Zag, Guelmim, Tan-Tan, Laayoune, Tarfaya, Boujdour, Es-Semara, Oued Ed-Dahab, Chtouka-Ait Baha, Tiznit et Sidi Ifni, précise-t-on.

Pour plus d’informations, le ministère invite les usagers des routes à contacter le Centre de permanence de la Direction générale des routes au 05.37.71.17.17.