Le ministère de l’Équipement et de l’Eau a appelé tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance, en prévision de fortes rafales de vent avec chasse-poussières attendues à partir de jeudi dans plusieurs régions du Royaume.

« Suite au bulletin d’alerte météorologique émis par la Direction générale de la météorologie, prévoyant de fortes rafales de vent avec chasse-poussières dans plusieurs régions du Royaume, le ministère appelle tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la réduction de la visibilité, voire son absence », indique ce jeudi un communiqué du ministère.

Le ministère exhorte les usagers à reporter leurs déplacements jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques prévue la soirée de vendredi 3 novembre.

Pour plus d’informations, un numéro téléphonique: 05.37.71.17.17 est mis à la disposition des usagers.

Pour rappel, la Direction générale de la météorologie (DGM) avait émis mercredi un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange, annonçant de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales de jeudi à vendredi dans plusieurs provinces du Royaume.

Ainsi, de fortes rafales de vent (70/90 km/h) avec chasse-poussières locales sont prévues, du jeudi à 9h au vendredi à 06h, dans les provinces de Tétouan, Al Hoceima, MDiq-Fnideq, Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Chefchaouen, Taourirt, Oujda-Angad, Guercif, Boulemane, Taza, Driouch et Berkane, a précisé la DGM.

Ce même phénomène est également prévu, du jeudi à 16h au vendredi à 12h, dans les provinces de Nador, Jerada et Figuig, selon la même source.