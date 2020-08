L’action de Tesla, leader mondial des voitures électriques, a réalisé un bond de 11% en début de semaine sur la place de New York permettant à son patron Elen Musk d’amasser 7,8 milliards de dollars et de grimper au 4ème rang du classement des plus grandes fortunes au monde, selon les données de Bloomberg.







Le DG de Tesla, qui ne touche pas de salaire mais bénéficie de “stock-options”, qui lui permettent d’engranger d’énormes bénéfices si les objectifs du groupe sont atteints, vaut désormais une fortune estimée à 84,8 milliards de dollars. Cette ascension lui permet de dépasser le magnat du luxe français Bernard Arnault, le citoyen non-américain le plus riche de l’indice Bloomberg Billionnaires, et se placer à moins de 15 milliards de dollars du patron de Facebook, Mark Zuckerberg, troisième du classement des 500 personnes les plus riches au monde.







Une analyse de l’Institute for Policy Studies, relayée par la presse, évalue à plus de 48 milliards de dollars les gains de Tesla entre le 18 mars et le 13 août, en progression de plus de 197%, défiant le contexte de crise économique liée à la pandémie du coronavirus.







L’indice Bloomberg Billionnaires évoque, pour sa part, une hausse de la fortune de Musk, qui également patron de SpaceX, de plus de 57 milliards de dollars cette année. Il s’agit de la deuxième plus grande augmentation après celle du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. L’homme le plus riche du monde a accumulé 73 milliards de dollars en 2020 et vaut désormais 188 milliards de dollars.