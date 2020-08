Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a souligné ce mercredi soir, à Marrakech, que son département octroiera des autorisations aux laboratoires du secteur privé pour effectuer des tests de dépistage de Covid-19.







“Le ministère octroiera des autorisations aux laboratoires du secteur privé pour effectuer des analyses microbiologiques de Covid-19 à condition que ces laboratoires respectent les conditions de sécurité sanitaire et biologique et procèdent à la déclaration systématique des cas confirmés de Covid-19”, a-t-il ajouté lors d’une rencontre de communication avec la presse nationale et locale.







La déclaration des cas confirmés de Covid-19 par les laboratoires privés permettra aux autorités compétentes le suivi médical des cas actifs et les personnes-contacts et ainsi protéger la santé publique, a-t-il expliqué.







Ait Taleb a relevé que l’octroi d’autorisations au secteur privé pour effectuer des tests de dépistage du Covid-19 permettra d’alléger la pression sur les laboratoires publics où s’effectuent les analyses microbiologiques du Covid-19.