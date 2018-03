Infomédiaire Maroc – Le Forum Crans Montana sera de retour pour la 4ème fois consécutive à Dakhla, du 15 au 20 mars, pour débattre de « l’Afrique et la coopération sud-sud », consacrant ainsi le rayonnement international de la Perle du Sud.

Avec plus de 1 000 participants issus d’une centaine de pays et les représentants des plus importantes organisations internationales, la ville de Dakhla consolide son attractivité de destination privilégiée pour les plus grandes manifestations internationales, comme en témoigne la tenue des 3 précédentes éditions du prestigieux Forum Crans Montana.

En effet, depuis sa 1ère édition en 2015 dans la perle du Sud, le Forum de Crans Montana a réuni plus de 3 500 participants dont 43 organisations internationales et régionales 162 Etats représentés au plus haut niveau.

Rédaction Infomédiaire