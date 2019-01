Infomediaire Maroc – Four Seasons Hotel Casablanca annonce l’arrivée de trois nouveaux talents à son équipe de senior management.

L’Hôtel accueille Christophe Laplaza en tant que nouveau Chef Exécutif, il serait chargé de superviser la restauration pour les trois restaurants de l’établissement, ainsi que les événements et le service de restauration en chambre. Laplaza nous fait rêver grâce à son expérience culinaire de haut calibre. De nationalité française, Laplaza a choisi le parcours culinaire classique avec un apprentissage dans plusieurs hôtels restaurants étoilés Michelin et certifiés Toque Gault Milau.

Avant de rejoindre Four Seasons, Laplaza était Chef Cuisinier au Trianon Palace, un Hôtel Waldorf Astoria à Versailles, France. Parlant de son expérience professionnelle la plus précieuse et de la personne qui a inspiré sa carrière de chef, Laplaza a collaboré avec le Chef Exécutif du Four Seasons Hotel George V Simone Zanoni à l’époque au Trianon Palace Versailles, “Simone m’a appris à aimer et à respecter les produits qu’on utilise, aller à la source et trouver des fournisseurs qui sont vraiment passionnés.” Aujourd’hui, Laplaza croit fermement en l’utilisation des ingrédients naturels et en tant que père d’un enfant de 2 ans, il veut que les habitudes de consommation de la jeune génération soient plus intelligentes.

Au Trianon Palace, Laplaza faisait aussi partie de l’équipe du restaurant 2-étoiles Michelin “Gordon Ramsay” où il gérait la cuisine de “La Veranda”, la brasserie de luxe de l’hôtel. Lalaza était témoin de la passion qu’a Gordon Ramsay pour la recherche de l’excellence et son attention minutieuse aux détails, des normes pour lesquelles il a un estime particulier jusqu’à aujourd’hui.

Four Seasons Hotel Casablanca a aussi l’immense plaisir d’accueillir un nouveau membre pour son équipe de restauration, Brian Gartner, qui vient d’être nommé Chef Pâtissier. Gartner était auparavant à l’Hôtel Kempinski Ishtar à la Mer Morte, Jordanie. La première expérience fort enrichissante de Gartner était au restaurant Le Jules Verne by Alain Ducasse au sommet de l’emblématique Tour Eiffel. Avec des diplômes en sciences, Gartner a toujours été attiré par la complexité de la science et comment les compositions chimiques peuvent produire des réactions uniques. Son penchant pour la science et son amour pour la cuisine sont principalement les raisons pour lesquelles il a choisi la pâtisserie comme carrière.

L’hôtel a aussi l’honneur d’accueillir Geraldine Merendet, nouveau Spa Manager, qui vient de rejoindre l’établissement en Novembre dernier. Dans sa nouvelle fonction, Merendet est chargée de diriger une équipe de thérapeutes qualifiées et de superviser le développement des services du Spa dont le lancement d’une marque premium au début de 2019. Avec plus de 15 ans d’expérience, Merendt a acquis une expérience dans un large spectre d’environnements et de pays ce qui lui a offert un aperçu extraordinaire sur les différents univers du bien-être.

“L’année démarre en beauté, avec le renforcement d’une équipe d’experts dont la mission est de promouvoir la qualité des services offerts par Four Seasons Hotel Casablanca. L’expérience de restauration de l’hôtel serait positivement impactée grâce au savoir-faire redoutable dont disposent Laplaza et Gartner. L’Offre Spa connaîtra aussi un développement exceptionnel grâce à l’expertise de Merendet accompagné du lancement de la nouvelle marque spa qui sera bientôt annoncée, “ confie Mehdi Zaanoun, Directeur Général.

Apres trois ans d’ouverture, la nomination de ces trois postes clés impacterait positivement l’expérience client, de plus, ça permettra de renforcer la réputation de l’hôtel comme étant leader sur le marché.

Rédaction Infomediaire.