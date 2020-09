Imaginez un espace de travail idéal au Four Seasons Hotel Casablanca – un bureau dans un cadre inspirant, une terrasse privée pour prendre l’air et une pause gourmande pour bien commencer la journée– « Smart Remote Office » est tout ce dont vous avez besoin pour une journée plus productive.

L’espace d’une journée, profitez d’un accès à une Chambre Supérieure et de ses équipements contemporains tels qu’un bureau en bois massif, une chaise de bureau moderne, une connexion Wi-Fi haut débit et un téléphone fixe pour passer vos appels professionnels. Avec des murs insonorisés, une vue partielle sur l’océan ou sur le jardin et un design minimaliste, découvrez le cadre idéal pour travailler sereinement.

Un service en chambre est disponible en quelques clics avec la Four Seasons App et Four Seasons Chat. Ce service primé vous permettra de contrôler la manière d’interagir avec les équipes. Pour vos déjeuners, découvrez deux univers culinaires distincts au lobby-lounge Mint ou dans le restaurant en bord de piscine le Latitude33, avec des menus signés chef exécutif Christophe Laplaza.

Besoin de vous réunir dans un cadre plus formel, le prestigieux salon privé Lighthouse, avec sa décoration épurée et sa terrasse surplombant l’Atlantique, est l’endroit idéal pour organiser vos prochains comités de direction ou vos entrevues.

Travaillez en toute tranquillité grâce au programme international en matière de santé et sécurité, Lead With Care, qui met l’accent sur l’amélioration de la propreté, le confort et la sécurité des clients, et la formation des employés dans ce nouvel environnement COVID-19. Pour plus d’informations sur Lead With Care, veuillez visiter ce lien.

“Smart Remote Office” vous donne accès à une chambre supérieure de 09H00 à 19H00, au WIFI haut débit, à une sélection de viennoiseries et à une machine à café.