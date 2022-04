Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a officiellement proclamé, mercredi, l’élection d’Emmanuel Macron à un deuxième mandat de président de la République.

Dans son communiqué, la plus haute juridiction française dévoile les résultats définitifs du second tour : 58,55% des suffrages exprimés sont allés au président sortant, et 41,45% à son adversaire Marine Le Pen.

En application de l’article 58 de notre Constitution, le Conseil constitutionnel est chargé de veiller à la régularité de l’élection présidentielle et d’en proclamer les résultats.

Depuis lundi, le Conseil constitutionnel a procédé aux opérations de recensement et de contrôle qui lui incombent. “Pour ce second tour, en raison d’irrégularités constatées dans 48 bureaux, nous avons annulé 20 594 suffrages exprimés, soit 0,06 % du total des suffrages exprimés”, relève le communiqué.

Dans l’ensemble, les règles du processus électoral ont été “respectées”, souligne-t-on.

Ainsi, sur un total de 48 752 339 électeurs inscrits, le nombre des votants s’est élevé à 35 096 478, soit un taux d’abstention de 28,01 %. Le nombre des bulletins blancs est de 2 233 904. Le nombre des suffrages valablement exprimés est de 32 057 325, indique le Conseil constitutionnel.

Emmanuel Macron a obtenu 18 768 639 voix, soit 58,55 % des suffrages exprimés, contre 13 288 686 voix, soit 41,45 % des suffrages exprimés pour Marine Le Pen.

“M. Emmanuel Macron ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, le Conseil constitutionnel en ce 27 avril 2022 proclame M. Emmanuel Macron élu Président de la République”, conclut le communiqué.

Son nouveau mandat débutera à compter du 14 mai 2022 à 0 heure, a relevé Laurent Fabius.