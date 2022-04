Un Plan de travail annuel en matière de la jeunesse a été signé, le mardi 26 avril 2022 à Rabat, entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Système des Nations Unies (SNU), représenté par quatre de ses agences spécialisées dans le domaine de la jeunesse.

La cérémonie de signature du programme a été présidée par Monsieur Mohamed Mehdi Bensaid, Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et les représentants des 4 agences onusiennes UNDP, UNFPA, UNICEF et l’UNESCO.

Ce Plan de travail conjoint se traduira par des actions définies pour chacun de ses volets, à travers des interventions spécifiques axées sur des résultats, qui bénéficieront directement aux adolescents, aux jeunes et aux associations œuvrant dans les différents leviers d’actions liés à la jeunesse.

En vertu de cet accord, et dans la continuité du plan de travail conjoint signé en 2021 pour appuyer les efforts du gouvernement dans le domaine de la jeunesse au Maroc, le système des Nations Unies apportera un appui technique et financier au Ministère, notamment pour la mise en place de la nouvelle offre des maisons de jeunes et le renouvellement de son cadre de gouvernance et d’animation l’analyse de la situation de la jeunesse au Maroc pour le renfort du dividende démographique et la modélisation et mise en échelle des programmes et interventions auprès des jeunes sur l’innovation et l’entrepreneuriat social.

Il convient de souligner que le plan de travail conjoint, comprenant trois axes, sera mis en œuvre à travers des activités et programmes innovants spécifiques à chaque axe, orientées directement vers la jeunesse et les institutions de la société civile actives dans ce domaine.