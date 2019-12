Les travaux de la Rencontre économique France-Maroc se sont ouverts, jeudi à Paris, sous le thème « France-Maroc : Innovons Ensemble ! Pour un nouvel élan économique et social ».

Cette rencontre économique est organisée conjointement par le MEDEF (patronat français) et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), en marge de la 14ème Réunion de haut niveau franco-marocaine, qui s’est tenue le même jour dans la matinée à Matignon, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani et du Premier ministre français Edouard Philippe.

Ce forum connaît la participation de plus de 300 chefs d’entreprises, de membres des gouvernements français et marocain et d’institutions animant la relation bilatérale.

Cette rencontre, consacrée aux communautés d’affaires des deux pays, vise à renforcer les ambitions de la coopération sectorielle maroco-française et à dialoguer avec les autorités publiques. Elle a aussi pour objectifs d’émettre des recommandations pour améliorer le climat des affaires entre les deux pays et de répondre aux défis de la formation professionnelle et de la création d’emplois, entre autres.

Ses travaux se déclinent en tables-rondes consacrées aux thématiques; « des coopérations ambitieuses », « formation et développement des compétences : deux défis majeurs pour les entreprises » et « le secteur privé au service du développement territorial ».

Par ailleurs, un espace est mis en place pour permettre aux entreprises d’avoir une meilleure visibilité et d’exposer leurs activités à travers des stands de différentes superficies, selon le programme avancé par la CGEM.