Le Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA), premier syndicat de cette profession en France, a déposé un préavis de grève nationale visant la journée du vendredi 15 septembre, juste avant la Coupe du monde du rugby, qui a lieu dans l’hexagone du 20 septembre au 8 octobre.

L’appel à la grève s’adresse à « l’ensemble des contrôleurs aériens et les agents de la vigie trafic », précise le SNCTA dans un communiqué publié lundi.

Les aiguilleurs du ciel dénoncent « le mutisme » de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) face à la situation inflationniste en dépit des multiples alertes du SNCTA.

Ils revendiquent une hausse de leur salaire en ligne avec l’augmentation générale des prix, conformément à des mécanismes prévus par l’Union européenne.

Et d’exiger que « ces mécanismes soient enfin convenablement pris en compte et que cesse le dogmatisme injustifiable des pouvoirs publics qui accentue le décrochage vis-à-vis des homologues européens et dévalue tant la performance que le pouvoir d’achat des contrôleurs aériens ».

La circulation des avions pourrait en conséquence être perturbée par la grève, alors que l’Hexagone accueille la Coupe du monde de rugby à différents endroits de son territoire.

Plusieurs compagnies aériennes européennes de premier plan ont manifesté antérieurement leur exaspération face aux multiples grèves des contrôleurs aériens français qui leur coûtent cher, selon elles, en provoquant retards et annulations.

