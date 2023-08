Après avoir réussi l’exploit de gravir le mont K2 qui culmine à plus de 8.600 m dans la chaine de l’Himalaya, l’alpiniste marocain, Ibrahim Bennouna, titille le rêve de prendre en assaut les 14 sommets de plus de 8.000 m et offrir ce « Graal » au Maroc.

« Après mon expérience sur le K2, je savais que je suis capable de gravir n’importe quel mont de 8.000m. Mon plus grand souhait, est de compléter les 14 sommets de plus de 8.000 m et d’offrir ce graal au Maroc et l’Afrique », a-t-il déclaré à la MAP après son exploit.

« L’ascension du K2 est pour moi une concrétisation de longues années de préparation physique et logistique en totale autonomie », a-t-il souligné, ajoutant qu’elle est surtout « une occasion de mettre le point sur l’alpinisme marocain et de représenter notre pays dans les 4 coins du monde».

Revenant sur l’aspect technique de sa prouesse, le jeune alpiniste marocain a fait savoir que cette expérience était très enrichissante et unique dans son genre d’autant plus qu’il n’avait jamais grimpé un sommet de +6000m ou +7000m. « C’était ma première expérience en 8.000 m, généralement avant d’oser escalader la montagne tueuse, comme certains aiment l’appeler, il faut au moins avoir un 8.000 m dans son actif ».

« L’ascension du K2 a été une école et une formation accélérée sur tous les plans, humains, alpin, et technique », a expliqué Ibrahim Bennouna, ajoutant que « l’ascension a été très dangereuse, avec des conditions climatiques difficiles qui n’ont pas permis de fixer les cordes au-dessus de 8.000m. Nous étions contraints de progresser en mode alpin, le plus compliqué en alpinisme, en totale autonomie et sans corde ».

Après l’exploit de l’ascension du K2, l’alpiniste marocain reste animé par sa volonté de défier les plus grands sommets du monde, car pour lui « l’alpinisme n’est pas un sport, mais une histoire qui s’écrit ».