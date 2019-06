Le ministre de l’Économie et des finances Mohamed Benchaâboun a présidé, à Rabat, la cérémonie d’installation de Abderrahim Chaffai, nommé, lors du Conseil des ministres du 4 juin 2019, directeur du Fonds de Solidarité contre les événements Catastrophiques .

Intervenant lors de cette cérémonie, tenue en présence du ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur Noureddine Boutayeb, Benchaâboun a félicité Chaffai pour la confiance Royale placée en lui, indique un communiqué du ministère de l’Économie et des finances. Cette nomination vient couronner un long processus de mise en place du dispositif de couverture contre les conséquences d’évènements catastrophiques d’origine naturelle et humaine, mené par le ministère de l’Économie et des finances en étroite collaboration avec l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale et le secteur des assurances, a précisé le ministre. Il a, dans ce sens, souligné l’importance de ce Fonds qui est appelé à assurer aux personnes ne disposant pas d’une couverture assurantielle, un droit minimum de compensation pour les préjudices corporels et matériels subis suite à un évènement catastrophique, contribuant ainsi à renforcer leur résilience et à limiter d’éventuels impacts socio-économiques.

De son côté, Boutayeb a félicité Chaffai pour sa nomination à la tête du Fonds de Solidarité contre les événements catastrophiques, profitant de cette occasion pour mettre en exergue les efforts déployés par son ministère pour la mise en place des mesures de prévention contre les catastrophes naturelles et pour la préparation d’une stratégie nationale de gestion intégrée des risques y afférents.

Il a, par ailleurs, fait savoir que le ministère de l’Intérieur créera une direction centrale de gestion des risques (national risk officer) qui aura la charge d’animer un réseau de responsables risques au niveau départemental et territorial et de mettre en œuvre la stratégie nationale de gestion des risques en cours de finalisation.

Pour sa part, Chaffai a exprimé sa fierté quant à la confiance royale placée en lui, affirmant que la réussite du dispositif de couverture des catastrophes naturelles dépend des mesures de prévention déjà entamées et qui peuvent atténuer significativement l’exposition du pays aux risques catastrophiques.

Le nouveau directeur du Fonds dispose d’une grande expérience dans le secteur des assurances. Il a notamment travaillé avec les équipes du ministère de l’Économie et des finances sur la loi instituant le dispositif de couverture contre les conséquences d’évènements catastrophiques et a eu l’occasion, à cet effet, de discuter de la couverture mise en place par ladite loi avec des réassureurs internationaux.