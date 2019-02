Buzzeff, spécialiste de la publicité en ligne dans la région MENA (Middle East and North Africa), a été racheté par Teads, the Global Media Platform, pour renforcer les services de publicité en ligne destinés aux annonceurs locaux tout en élargissant leur audience internationale. Il s’agit d’une des premières acquisitions de ce type dans le secteur de la technologie publicitaire au cours des dernières années, en particulier dans cette zone géographique, ce qui montre l’importance du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord dans ce secteur.

Dans un accord signé le 16 janvier 2019, portant sur l’acquisition de Buzzeff par Teads, les deux sociétés ont fusionné pour former Teads MENA, avec des implantations stratégiques à Dubaï (Teads Moyen-Orient) et à Casablanca (Teads Afrique du Nord).

Outre les services de brand-safety, d’inventaire visible et garanti sans fraude déjà disponibles chez Buzzeff, Teads MENA offrira désormais un large éventail de bénéfices supplémentaires aux annonceurs de cette zone, avec de nouveaux services autour de la data, de l’optimisation orientée vers les résultats et de solutions full-funnel. Les éditeurs de la région MENA bénéficieront également de la Plateforme Média de Teads et de sa base client mondiale pour accroître leurs revenus publicitaires.

« Sur un marché de plus en plus concurrentiel, nous nous sommes toujours efforcés d’être le meilleur fournisseur de services publicitaires de ce territoire et nous sommes très fiers d’accéder à un niveau supérieur. Notre acquisition par Teads témoigne de notre croissance, tant en termes de portée géographique que de compétences, et nous sommes enthousiastes face aux implications potentielles sur le monde de la publicité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Dans cette région, les fusions et acquisitions dans notre secteur d’activité ne sont pas si communes, il s’agit donc d’un événement marquant à célébrer » commente Jérôme Mouthon, Fondateur et Président de Buzzeff MEA, désormais à la tête de Teads MENA.

Teads MENA propose aux annonceurs et aux marketeurs de la région les solutions de technologies publicitaires en vidéo outstream et en viewable display les plus innovantes, optimisées pour le branding et la performance, incluant des systèmes transparents de tracking tiers et un accès à plus de 1,4 milliard de consommateurs à travers le monde grâce à sa Plateforme Média Mondiale réunissant les 2/3 des plus grands éditeurs au monde.

« En faisant l’acquisition de Buzzeff, le premier fournisseur de solutions publicitaires en ligne de la région, nous avons ajouté une nouvelle dimension à notre offre. Non seulement nous avons renforcé notre présence au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, une zone importante pour nous, mais cette nouvelle implantation nous permet d’accéder à davantage d’opportunités de croissance en étant plus proche de nos clients stratégiques. L’industrie publicitaire locale est dynamique et passionnante, et nous sommes impatients d’en devenir un acteur encore plus important dans les années à venir » déclare Pierre Chappaz, Président Exécutif de Teads.

IM