Conformément aux Hautes Orientations Royales visant la mise en place d’un nouveau modèle éducatif capable de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, la faculté de droit de Rabat-Agdal engage, à travers son département de droit privé, un partenariat stratégique avec le Cercle Marocain des Directions Juridiques et lance un programme de mentoring professionnel au profit de ses étudiants.

Il s’agit d’une initiative inédite et novatrice visant à ouvrir des opportunités professionnelles concrètes au profit des jeunes juristes en licence ou en master en les faisant bénéficier de l’accompagnement de praticiens du droit issus du Cercle Marocain des Directions Juridiques. L’objectif étant de créer et de maintenir une relation de parrainage entre mentor et mentorés, c’est-à-dire entre d’une part, le juriste professionnel considéré comme un « sachant », détenteur de savoirs pratiques et d’une expérience professionnelle, et d’autre part l’ étudiant(e) en droit, souvent passionné(e) par la discipline juridique, exprimant de fortes aspirations professionnelles, mais le plus souvent aussi confronté(e) à l’incomplétude de la formation académique et à la difficulté de pénétrer le marché du travail.

« L’objectif est de mettre en place un écosystème dédié à une collaboration étroite et durable entre le monde universitaire et le monde professionnel, de manière à corriger le décalage persistant qui existe entre les besoins opérationnels des entreprises et la formation universitaire en sciences juridiques. », déclare Madame Selma El Hassani Sbai, Enseignante universitaire à Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Rabat-Agdal et coordinatrice du laboratoire de recherche en droit privé.

L’accompagnement du mentor permettra à l’étudiant de se projeter dans son avenir professionnel tout en s’adossant à une représentation concrète incarnée par le mentor. Aux yeux du mentoré, le mentor est celui qui a « réussi » puisqu’il a pu s’intégrer professionnellement et conduire une carrière de juriste au sein d’une entreprise. Cela le rassure et l’encourage et surtout lui permet de se projeter en se disant « c’est possible ».

L’ambition de ce programme porte sur le développement à la fois du savoir-être et du savoir-faire des mentorés : Améliorer les capacités d’expression et de verbalisation des étudiants, les conseiller dans le choix et la définition de leurs projets professionnels tout en leur transmettant les règles élémentaires de l’insertion professionnelle, les aider à construire un réseau, à s’intégrer dans la communauté professionnelle, à acquérir des compétences transversales, …

Il s’agit tout simplement de tendre la main à ces juristes en herbe, à travers une action citoyenne portée par l’université et le monde associatif, qui se fonde sur la volonté de participer à façonner et à consolider le potentiel humain en devenir des étudiants.

Le démarrage du programme mentoring sera marqué par l’organisation d’une rencontre de « speed-dating » entre mentors et mentorés, le samedi 9 février au siège de la Faculté de Droit de Rabat-Agdal à 10h.

Il s’agit d’une rencontre sous un format ludique et informel, qui permettra aux mentors de rencontrer et d’échanger avec des étudiants sélectionnés pour leur mérite et leur implication, afin de retenir les candidats en fonction des affinités réciproques d’une part et d’autre.

IM