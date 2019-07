Le Gabon, économie de référence de l’Afrique centrale, cinquième producteur de pétrole d’Afrique et premier producteur mondial de Manganèse, est un marché prometteur pour IWG (International Workplace Group), maison mère de Regus. Ainsi, Regus, fait son entrée au Gabon en ouvrant son premier centre d’affaires et espace de coworking à Libreville dans le secteur de Petit Paris.

Le Gabon devient le 21ème pays africain dans lequel le groupe est présent. Cet investissement marque l’intérêt du groupe pour le Gabon, au moment où le pays souhaite diversifier son économie et attirer les investissements directs étrangers. L’arrivée de Regus s’inscrit aussi dans l’objectif d’améliorer le cadre des affaires, en offrant une infrastructure reconnue mondialement pour héberger les entreprises et leur offrir tous les services indispensables.

Le centre d’affaires « Regus Serena Building », composé de 38 bureaux privés, d’un espace de coworking, de plus de 100 postes de travail et de 2 salles de réunion, se situe au 3ème étage de l’immeuble. Il bénéficie d’une situation stratégique dans l’un des secteurs les plus animés de la capitale, à proximité des sièges de grandes entreprises et des centres de décisions, et à 15 minutes en voiture de l’aéroport international Léon Mba de Libreville. Une adresse pratique pour les voyageurs d’affaires.

La marque historique du groupe IWG propose différents espaces de travail flexibles à la carte (bureaux privatifs, espace de coworking, salles de réunion, business lounge) pour tout type d’entreprise : de la start-up au groupe mondial, en mettant l’accent sur l’accessibilité du site et la qualité des bâtiments. Une large gamme de services « clef-en-main » y sont disponibles : secrétariat téléphonique, gestion du courrier, salles de réunion, domiciliation et un accès ultra-performant à l’internet haut débit. Les équipes des centres accueillent les clients en plusieurs langues (français, anglais, arabe, etc.) et assurent le fonctionnement opérationnel des sites.

Avec une présence désormais dans 21 pays d’Afrique et 3600 sites dans le monde, être membre Regus délivre un accès à une communauté de 2.5 millions de clients et partenaires dans le monde.

Tarek Abou-Zeinab, Country Manager d’IWG en Afrique déclare : « Nous sommes très heureux de faire notre entrée au Gabon ! Cela tombe à point nommé au moment où le Gabon souhaite diversifier son économie, développer les partenariats public-privé et renforcer son tissu entrepreneurial. L’Afrique est dans une période intéressante: la prochaine Zone de libre-échange continentale (ZLEC), à laquelle le Gabon devrait participer, va fluidifier les échanges intra-africains et permettre une meilleure mobilité des entrepreneurs entre nos différents centres sur le continent. Regus, notamment à travers ses espaces de coworking et ses services, offre un cadre idéal aux entrepreneurs et un accès gratuit à nos 3600 centres dans le monde pour nos clients. Le recours aux espaces de travail partagés contribue à dynamiser le chiffre d’affaires grâce à l’accompagnement sur mesure proposé par nos équipes sur place. »