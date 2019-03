Le Maroc, premier pays d’implantation de Regus sur le continent africain, est son second marché en matière de croissance après l’Afrique du Sud. Présent dans le pays depuis 1997, Regus dispose déjà de 15 centres d’affaires à Casablanca et Ra-bat. Tanger, ville stratégique aux portes du continent africain, s’inscrit comme une nouvelle étape dans le développement du maillage de Regus au Royaume.

Regus a fait le choix d’ouvrir son nouveau site dans un emplacement de choix, au sein de l’immeuble récent « Ibn Batouta Mall ». Ce bâtiment iconique qui allie commerces, loisirs et bureaux se situe en plein cœur de la métropole tangéroise, place des Nations unies, à quelques encablures de la Corniche et de la Marina.

Le centre d’affaires Regus Ibn Batouta Bureaux, composé de 120 postes de travail, d’un espace de coworking dédié aux membres et d’une salle de réunion, offre de belles vues inspirantes sur la mer.Il bénéficie d’une situation stratégique à5 minu-tes en voiture de la gare de Tanger et 20 km de la zone franche de Tanger Med. Ce nouveau site constitue une adresse idéale pour les voyageurs d’affaires et les en-treprises de toute taille.

Marque historique du groupe IWG (International Workplace Group) Regus pro-pose dans 120 pays des espaces de travail flexibles à la carte (bureaux privatifs, espace de coworking, salles de réunion, business lounge) pour tout type d’entreprise : de la start-up au groupe mondial, en mettant l’accent sur l’accessibilité du site et la qualité des bâtiments. Une large gamme de services « clef-en-main » y sont disponibles : secrétariat téléphonique, gestion du courrier, salles de réunion et un accès internet haut débit. Les équipes des centres accueil-lent les clients en plusieurs langues (français, anglais, arabe, etc.) et assurent le fonctionnement opérationnel des sites.

Avec une présence dans 20 pays d’Afrique et 3300 sites dans le monde, être membre Regus délivre un accès à une communauté de 2.5 millions de clients et partenaires dans le monde.

Tarek Abou-Zeinab, Country Manager d’IWG en Afrique déclare : « Nous sommes très heureux d’arriver à Tanger ! Tanger, porte d’entrée du continent africain est devenue incontournable avec notamment l’ouverture récente de la ligne LGV Ca-sablanca-Tanger ou encore la montée en puissance de la plateforme « Tanger Med ». Nous venons répondre aux besoins de clients locaux, désireux d’avoir des espaces de bureaux flexibles et immédiatement opérationnels pour leur activité. Notre nouveau centre Ibn Batouta Bureaux vise à répondre à cette attente avec des prestations qualitatives et une équipe aux « petits soins ». Déjà près de 2 000 entreprises au Maroc utilisent nos services.»

