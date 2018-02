Infomediaire Maroc – L’Etat gabonais a rompu son contrat avec la Société d‘énergie et d’eau du Gabon (SEEG), filiale au Gabon de l’entreprise française Veolia.

“L’Etat gabonais a mis fin à la convention de concession qui le liait à la SEEG-Veolia”, seule entreprise au Gabon à distribuer l’eau et l‘électricité et qui avait vu son bail reconduit pour 5 ans en mars 2017, indique un communiqué de presse du ministère gabonais des Eaux et Forêts.

“Les raisons évoquées sont entre autres la dégradation de la qualité du service rendu aux usagers, les efforts financiers consentis par l’Etat non suivis des effets escomptés et les plaintes récurrentes des populations”, ajoute le texte. L’Etat a “procédé exceptionnellement à la réquisition temporaire de l’entreprise (…) dans le souci de préserver la continuité et la qualité du service public”.

Le gouvernement “tient à rassurer les employés qu’aucun licenciement ne sera opéré” et que les contrats en cours avec la SEEG et les divers opérateurs économiques ne seront pas rompus.

Rédaction Infomediaire.