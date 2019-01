Infomediaire Maroc – Le designer Marocain Hicham Lahlou Designer a contribué à l’édification du projet grandiose du réseau LGV, ‘‘Al Boraq’’, première ligne et train à grande vitesse d’Afrique, avec ses 4 majestueuses gares et ce en tant que designer global et concepteur de la totalité des espaces d’intérieurs qui comptent les salons d’honneur, les lounges première classe, billetteries et espaces d’attente.

Hicham Lahlou Designer a signé la totalité des concepts d’aménagements ou chaque élément est soigneusement dessiné et planifié, à savoir : comptoirs, fauteuils, tables liseuses, bureaux, mobiliers de vente et préparation de voyage, candélabres intérieurs, lampes, tables et tables basses, paravents intégrés ainsi que les bancs publiques des quais et des esplanades pour la totalité des gares.

Tout cela s’inscrit dans une démarche de design global ou Hicham Lahlou et son équipe étaient en charge de l’agencement et l’aménagement des espaces par un système de mobilier innovant répondant aux besoins d’exploitation de l’ONCF pour AL BORAQ dans le cadre du superbe travail architectural et d’infrastructures signé par les architectes Marocains des 4 gares LGV :

• Nouvelle gare de Kénitra par Omar Kobité

• Nouvelle gare de Casa Voyageurs par Yassir Khalil

• Nouvelles gares de Rabat Agdal et Tanger Ville par Youssef Melehi

La complexité de ce projet s’est illustrée dans la volonté du designer à créer des espaces qui répondent aux besoins de confort, d’ergonomie et de gestion des flux à travers une codification des formes et des couleurs précises tout en y intégrant des éléments tirés de l’artisanat marocain inscrivant ainsi le tout dans un processus de design industriel dont les coûts sont parfaitement maîtrisés par l’uniformisation de toutes les gammes de mobilier et créations à travers tout le réseau LGV, réadaptés au fur et à mesure en fonction des caractéristiques et contraintes de chaque gare.

A noter que la totalité des éléments crée sont fabriqués au Maroc (Made in Morocco).

Rédaction Infomediaire.