Le designer Hicham Lahlou, un des grands leaders du design africain et arabe à l’international, représentera le Maroc et l’Afrique à la 58ème édition du Salone del Mobile, le plus grand rendez vous du design au monde qui se tiendra du 9 au 14 avril 2019 à Milan. Ambassadeur du design africain, Hicham Lahlou sera un des invités d’honneur au concert de de la Filarmonica della Scala de Riccardo Chailly et du dîner de gala à l’occasion de la 58ème édition du Salone del Mobile, qui connaîtra la participation de nombreuses sommités du design italien et mondial, de l’industrie, des grands musées, de la presse et designers de grand renom international. A cette occasion, CITCO présentera sa nouvelle collaboration avec Hicham Lahlou Designer. A l’instar de célèbres architectes & designers internationaux tels que Zaha Hadid, Norman Foster, Ora Ito, Arik Levy…, Hicham Lahlou fait maintenant partie des designers de CITCO ! Dans une déclaration, Hicham Lahlou s’est dit honoré d’être invité au salona en tant que commissaire pour toute l’Afrique où seront présents des grands noms et des personnalités influentes du design mondial. « C’est toujours un bonheur et une fierté d’être dans ce salon en tant que porte-drapeau du design national marocain dans le monde, un représentant du design africain qui aujourd’hui prend sa place de plus en plus dans le monde », a-t-il affirmé, se disant fier d’être un des porte-drapeaux du design africain dans le monde.

IM